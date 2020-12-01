В Киеве могут ограничить автодвижение на ул.Грушевского из-за митингов под Радой – полиция

Ограничение дорожного движения по отдельным центральным улицам Киева, в том числе и на ул.Грушевского, возможно в связи с проведением массовых мероприятий в столице, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"В соответствии с ранее поданными заявками сегодня в центральной части Киева анонсировано проведение акций с массовым участием граждан, в том числе под зданием Верховной Рады Украины. За правопорядком в правительственном квартале в усиленном режиме следят работники столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, полиция диалога, взрывотехники и представители других структурных подразделений системы МВД", - говорится в сообщении, опубликованном во вторник.

Полицейские проводят с участниками мероприятий превентивную разъяснительную работу, чтобы не допустить правонарушений и обеспечить мирное проведение акций. Правоохранители также обратились к их организаторам и участникам с просьбой не нарушать общественный порядок и требования карантина.