ВОЗ обещает постараться определить происхождение COVID-19

Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус пообещал в понедельник, что его организация сделает все возможное, чтобы определить источник происхождения коронавируса COVID-19, сообщают европейские СМИ.

"Мы хотим узнать происхождение (коронавируса - ИФ) и мы сделаем все, чтобы добиться поставленной цели", - заявил глава ВОЗ, слова которого приводят европейские СМИ.

Гендиректор ВОЗ также призвал критиков, которые обвиняют организацию в том, что она выгораживает в этом вопросе Китай, перестать политизировать этот вопрос.

Коронавирус начал распространяться в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) в конце прошлого года. Большинство ученых считают, что COVID-19 - вирус зоонозного происхождения. Предполагается, что он мог передаться человеку от летучих мышей.

В конце мая глава китайского МИД Ван И заявил, что власти Китая поддерживают идею международного научного расследования для прояснения вопроса происхождения коронавируса. Министр добавил, что в этом процессе не должно быть "политического вмешательства".