По всей Украине в ближайшие дни выпадут осадки, местами значительные, на дорогах гололедица, температура сильно не изменится

В ближайшие сутки, 30 ноября, погоду большинства южных и центральных областей Украины будет определять активный атмосферный фронт, на остальной территории - поле повышенного давления, сообщает Укргидрометцентр.

В Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской и Сумской областях ожидается значительный мокрый снег и дождь, налипание мокрого снега, местами гололед, на остальной территории - небольшой мокрый снег, в юго-восточной части местами небольшой дождь.

На дорогах страны, кроме юго-востока, местами гололедица.

Ветер северный, северо-западный, в восточной части юго-восточный, 5-10 м/с, на юге и востоке страны порывы 15-20 м/с. Температура в течение суток в западных, северных и Винницкой областях от 2° тепла до 3° мороза (ночью до 5° мороза), на высокогорье Карпат 5-10° мороза, на остальной территории от 1° мороза до 4° тепла (днем на юге до 7° тепла).

В Киеве - без осадков; температура ночью 1-3° мороза, днем 0-2° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 30 ноября самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 14,0 градусов тепла в 2012 году, а самая низкая ночью – на отметке 16,3 градусов мороза в 1931 году.

В понедельник, 1 декабря, в большинстве северных, центральных и южных областей местами небольшой снег, мокрый снег; на остальной территории без осадков. Температура ночью в западных областях 2-7° мороза, на Прикарпатье и Закарпатье 8-13° мороза, в Карпатах до 15° мороза, в южной части и восточных областях от 3° тепла до 2° мороза, на остальной территории 0-5° мороза; днем от 2° мороза до 3° тепла, в большинстве южных областей 4-9° тепла.

По всей Украине, кроме восточной и юго-восточной части, местами гололедица. Ветер северо-восточный, восточный, 7-12 м/с, в южной части местами порывы 15-20 м/с.

В Киеве 1 декабря местами небольшой мокрый снег, на дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный, восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 2-4° мороза, днем около 0°.