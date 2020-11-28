В ВСУ за сутки у 213 человек выявили коронавирус – командование Медсил

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) за прошедшие сутки зафиксировано 213 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, сообщает командование Медицинских сил ВСУ.

"По состоянию на 10:00 28 ноября в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет – 2 975 человек. Всего за время пандемии выздоровели – 7 053 человека, летальных случаев – 26", - сказано в сообщении медиков на странице в Facebook.

На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 736 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайших трех суток - 105 человек.

Так, из 213 новых случаев COVID-19 в учреждения здравоохранения госпитализированы 30 человек. На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 183 человека.

Отмечается, что состояние здоровья пациентов удовлетворительное.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро субботы зафиксирован новый антирекорд в 16 294 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших – 8 897 человек, умерли 184 пациента, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.