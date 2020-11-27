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13:08 27.11.2020

Законным собственником торговой марки "Сбербанк" на территории Украины является Ощадбанк – Верховный суд

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Законным собственником торговой марки "Сбербанк" на территории Украины является Ощадбанк – Верховный суд

Кассационный хозяйственный суд Верховного суда Украины на заседании 26 ноября отклонил кассационную жалобу Сбербанка России и оставил в силе решение о признании торговой марки "Сбербанк" на территории Украины собственностью Ощадбанка.

"Верховный Суд не нашел оснований для удовлетворения кассационной жалобы ОАО "Сбербанк России" и оставил без изменений постановление Северного апелляционного хозяйственного суда от 10 августа 2020 года, которым было отказано в иске. Постановление является окончательным и обжалованию не подлежит", - сообщает пресс-служба Верховного суда в соцсети Facebook.

 

Теги: #сбербанк #суд #верховный_суд #ощадбанк
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