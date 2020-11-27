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07:29 27.11.2020

Российские наемники дважды нарушили режим тишины на Донбассе

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Российские наемники дважды нарушили режим тишины на Донбассе

За минувшие сутки российские наемники два раза открывали огонь по украинским позициям используя пулеметы и гранатометы, с начала текущих суток зафиксирован один обстрел, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки, 26 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники два раза нарушили договоренности, достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы 22 июля 2020… Боевых потерь и ранений среди украинских воинов не было", – сказано в сообщении на странице штаба в Фейсбук в пятницу утром.

В частности, режим тишины был нарушен в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вблизи Марьинки. На этом участке противник вел огонь из крупнокалиберного пулемета. Недалеко от населенного пункта Старогнатовка зафиксировано применение станкового противотанкового гранатомета.

В штабе отметили, что выстрелы со стороны противника не представляли угрозы для жизни и здоровья украинских военнослужащих, поэтому огонь они не открывали.

"С начала текущих суток, 27 ноября, российско-оккупационные войска и их наемники один раз открыли огонь из подствольного гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия в пригороде Авдеевки… Боевых потерь и ранений среди военнослужащих Объединенных сил нет", – подчеркнули украинские военные.

В сводке подчеркивается, что на других направлениях вдоль линии разграничения с начала суток нарушений достигнутых мирных договоренностей не зафиксировано.

"Украинские защитники полностью контролируют ситуацию и находятся наготове к немедленному реагированию на возможные вызовы со стороны противника", – констатировали в штабе.

 

Источник: https://www.facebook.com/pressjfo.news

Теги: #оос #сводка
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