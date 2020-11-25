Зеленский назначил Кима председателем Николаевской ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Николаевской областной государственной администрации Виталия Кима.

Как сообщает в среду вечером пресс-служба президента, соответствующий указ №517/2020 глава государства подписал 25 ноября.

Президент встретился с Кимом, вручил ему служебное удостоверение и пожелал вдохновения в должности главы Николаевской облгосадминистрации.

Виталий Ким родился в 1981 году в Николаеве. Окончил Украинский государственный морской технический университет имени адмирала Макарова, специалист по экономике. Много лет работал в бизнесе. Возглавлял ряд частных предприятий.