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20:22 25.11.2020

Зеленский назначил Кима председателем Николаевской ОГА

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Зеленский назначил Кима председателем Николаевской ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Николаевской областной государственной администрации Виталия Кима.

Как сообщает в среду вечером пресс-служба президента, соответствующий указ №517/2020 глава государства подписал 25 ноября.

Президент встретился с Кимом, вручил ему служебное удостоверение и пожелал вдохновения в должности главы Николаевской облгосадминистрации.

Виталий Ким родился в 1981 году в Николаеве. Окончил Украинский государственный морской технический университет имени адмирала Макарова, специалист по экономике. Много лет работал в бизнесе. Возглавлял ряд частных предприятий.

Теги: #указ #глава #николаевская_область
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