События

12:07 25.11.2020

В ВСУ за сутки выявлены 166 новых случаев COVID-19 – командование Медсил

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В ВСУ за сутки выявлены 166 новых случаев COVID-19 – командование Медсил

За минувшие сутки в Вооруженных силах Украины лабораторно подтверждены 166 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает командование Медицинских сил ВСУ в соцсети Facebook.

"Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 27 человек. ...Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение. На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 139 человек", - указывается в сообщении.

Всего по состоянию на 10:00 25 ноября в ВСУ острым респираторным заболеванием COVID-19 болеют 2 795 человек. Выздоровели за период пандемии 6 565 человек, летальных случаев – 26. На изоляции, в том числе самоизоляции – 363 человека.

 

Теги: #всу #коронавирус
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