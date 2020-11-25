В ВСУ за сутки выявлены 166 новых случаев COVID-19 – командование Медсил

За минувшие сутки в Вооруженных силах Украины лабораторно подтверждены 166 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает командование Медицинских сил ВСУ в соцсети Facebook.

"Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 27 человек. ...Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение. На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 139 человек", - указывается в сообщении.

Всего по состоянию на 10:00 25 ноября в ВСУ острым респираторным заболеванием COVID-19 болеют 2 795 человек. Выздоровели за период пандемии 6 565 человек, летальных случаев – 26. На изоляции, в том числе самоизоляции – 363 человека.