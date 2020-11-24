События

17:26 24.11.2020

Таран: Следующий этап оборонной реформы - перевод управленческих процессов ВСУ на новую доктринальную базу к 2022 году

1 мин читать
Таран: Следующий этап оборонной реформы - перевод управленческих процессов ВСУ на новую доктринальную базу к 2022 году

Перевод управленческих процессов и основ функционирования Вооруженных сил Украины на новую доктринальную базу до конца 2022 года является амбициозной целью только что начатого этапа оборонной реформы, сказал министр обороны Украины Андрей Таран во время видеоконференцсвязи с послом Канады в Украине Ларисой Галадзой.

"Глава оборонного ведомства подчеркнул, что указанная цель требует подготовки специалистов, способных действовать в соответствии с ее положениями. Он также добавил, что в ВСУ должен быть внедрен новый стиль военного лидерства, новая философия отношений в воинских коллективах, а также состояться изменение военной культуры", - говорится в сообщении на сайте Минобороны во вторник.

Таран отметил, что ярким примером поддержки со стороны Канады оборонной реформы и усилий для достижения указанной цели является имплементация соглашения о сотрудничестве в сфере институциональной оборонной реформы, подписанной 19 августа между оборонными ведомствами двух стран.

Кроме того, во время общения канадской стороной был представлен проект "PROTECT", который позволит усилить институциональные возможности и инвестировать в человеческие ресурсы с целью дальнейшей реализации евроатлантических стремлений Украины.

Как отмечается, Таран поблагодарил правительство Канады и лично Ларису Галадзу за неизменную поддержку Минобороны и ВСУ на пути реализации оборонной реформы в соответствии со стандартами НАТО.

 

Теги: #всу #таран
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:08 24.11.2020
В ВСУ за сутки коронавирус выявили у 153 человек – командование Медсил

В ВСУ за сутки коронавирус выявили у 153 человек – командование Медсил

18:25 23.11.2020
В районе проведения ООС на Донбассе в понедельник соблюдалась тишина – сводка

В районе проведения ООС на Донбассе в понедельник соблюдалась тишина – сводка

10:52 23.11.2020
Военнослужащий ВСУ в составе миссии ООН в Конго скончался от COVID-19 – командование Медсил

Военнослужащий ВСУ в составе миссии ООН в Конго скончался от COVID-19 – командование Медсил

11:47 22.11.2020
В ВСУ за сутки 137 новых случаев COVID-19 – командование Медсил

В ВСУ за сутки 137 новых случаев COVID-19 – командование Медсил

13:45 21.11.2020
В ВСУ за сутки зафиксировано 264 новых случая заболевания Covid-19

В ВСУ за сутки зафиксировано 264 новых случая заболевания Covid-19

17:46 20.11.2020
Российские наемники 4 раза открывали неприцельный огонь в пятницу на Донбассе, жертв нет – штаб ООС

Российские наемники 4 раза открывали неприцельный огонь в пятницу на Донбассе, жертв нет – штаб ООС

11:50 20.11.2020
В ВСУ за сутки 225 новых случаев COVID-19 – командование Медсил

В ВСУ за сутки 225 новых случаев COVID-19 – командование Медсил

10:53 19.11.2020
В ВСУ за сутки выявлены 202 новых случая COVID-19 – командование Медсил

В ВСУ за сутки выявлены 202 новых случая COVID-19 – командование Медсил

13:16 18.11.2020
Зеленский: сержантский корпус является основой современной украинской армии

Зеленский: сержантский корпус является основой современной украинской армии

11:40 18.11.2020
В ВСУ еще один летальный случай от COVID-19, за сутки коронавирус выявили у 148 человек

В ВСУ еще один летальный случай от COVID-19, за сутки коронавирус выявили у 148 человек

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Биофарма" собрала ковидную плазму для производства первой партии гипериммунного иммуноглобулина

На Донбассе снайпер ранил украинского военнослужащего

Украина намерена получить более 8 млн доз вакцины от COVID-19 - Зеленский

Мощности гослабораторий позволяют тестировать на COVID-19 всех, кто в этом нуждается - главный санврач Украины

В Раде ожидают, что законопроекты по выходу из конституционного кризиса будут представлены до 1 декабря

ПОСЛЕДНЕЕ

Суд смягчил меру пресечения всем подозреваемым в нападении со стрельбой на автобус ОПЗЖ под Люботином – прокуратура

Украинские компании могут принять участие в проектах по восстановлению Афганистана - Кулеба

"Биофарма" собрала ковидную плазму для производства первой партии гипериммунного иммуноглобулина

На Донбассе снайпер ранил украинского военнослужащего

SkyUp начнет полеты по направлению Киев-Берлин с 29 марта 2021г

Должностные лица ХТЗ требовали с рабочих взятки за ордера на жилплощадь в заводских общежитиях - СБУ

Станция метро "Крещатик" в Киеве возобновила работу: взрывоопасные предметы не обнаружены

Украина намерена получить более 8 млн доз вакцины от COVID-19 - Зеленский

ВАКС закрыл еще два дела о недостоверном декларировании в связи с решением КС

Мощности гослабораторий позволяют тестировать на COVID-19 всех, кто в этом нуждается - главный санврач Украины

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА