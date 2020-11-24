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04:01 24.11.2020

Управление общих служб США проинформировало Байдена о готовности начать процесс передачи власти - СМИ

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Управление общих служб США проинформировало Байдена о готовности начать процесс передачи власти - СМИ

Управление общих служб (GSA) США сообщило Джо Байдену, объявившему о своей победе на президентских выборах в Соединенных Штатах, о готовности начать процесс передачи власти, сообщает CNN.

Согласно тексту письма главы GSA Эмили Мерфи, с которым удалось ознакомиться телеканалу, администрация готова начать официальный переходный процесс.

Она отметила, что Белый дом не оказывал на нее давления и она не принимала решения "из-за страха или фаворитизма".

"Пожалуйста, знайте, что я пришла к своему решению самостоятельно, основываясь на законе и имеющихся фактах", - написала Мерфи.

"Я никогда не подвергалась прямому или косвенному давлению со стороны любого должностного лица исполнительной власти, включая тех, кто работает в Белом доме или GSA, в отношении существа или сроков моего решения. Чтобы быть ясной, я не получала никакого указания отложить свое решение", - отметила глава GSA.

Письмо сигнализирует о том, что Мерфи официально признала победу Байдена. Этот шаг позволит начать процесс передачи власти.

В соответствии с американским законодательством, администратор GSA, которую назначил Трамп, должна официально признать Байдена избранным президентом прежде, чем его команде разрешат взаимодействовать со спецслужбами и набирать сотрудников в новую администрацию.

Выборы в США состоялись 3 ноября. Большинство голосов уже подсчитаны, но официальные результаты обработки бюллетеней в штатах будут известны позднее. Однако, на основании имеющихся данных, 7 ноября ведущие американские СМИ спрогнозировали победу Байдена на выборах президента. Сам Байден также в обращении к нации объявил себя победителем выборов, с успехом на них его поздравили многие мировые лидеры.

Республиканец Дональд Трамп, который обвинил демократов в мошенничестве и в том, что они "украли" у него победу, не признает поражения. Он инициировал ряд судебных исков с целью добиться пересмотра результатов голосования в нескольких штатах.

Теги: #переход #сша #трамп #власть
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