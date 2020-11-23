Украденный в Запорожской области автомобиль не перевозил посылки "Новой Пошты" - компания

Группа компаний "Нова Пошта" отрицает пропажу посылок во время кражи авто в Запорожской области.

"Автомобиль, о котором идет речь в публикации, не является собственностью "Новой Пошты", а принадлежит физическому лицу-предпринимателю, с которым компания имеет договор на перевозку грузов. Предприниматель имеет свой бизнес и во время кражи автомобиля в нем находился товар, принадлежащий лично ему. Подчеркиваем, что ни одна посылка или груз клиентов "Новой Пошты" не находились в авто и не пострадали", - заявили в компании агентству "Интерфакс-Украина".

Ранее СМИ сообщали, что в г.Бердянск (Запорожская обл.) неизвестные украли микроавтобус "Новой Пошты" с посылками на около 100 тыс. грн. Позже транспортное средство нашли возле трассы Васильевка – Бердянск в районе с.Трояны. Полицейские зафиксировали, что Mercedes был поврежден, а коробки с товаром исчезли.