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17:36 23.11.2020

В Словакии попал в ДТП микроавтобус из Украины, одна женщина погибла

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В Словакии попал в ДТП микроавтобус из Украины, одна женщина погибла

 В понедельник, 23 ноября, в Словакии произошло ДТП с участием микроавтобуса из Украины и автоцистерны, сообщает пресс-служба полиции Словакии в соцсети Facebook.

Инцидент произошен на трассе R1 в районе населенного пункта Тековское Немце.

"Вероятно, украинец-водитель Mercedes Sprinter заснул за рулем и врезался в грузовик Iveco, едущий впереди. В автокатастрофе один человек в автобусе погиб, а водитель и пассажир госпитализированы с травмами", - указывается в сообщении.

Отмечется, что погибшия – женщина 62 лет.

Оба водителя прошли тест на алкоголь, который показал негативный результат.

Обстоятельства ДТП расследуют правоохранители.

Источник: https://www.facebook.com/KRPZNR/posts/810380982840241

Теги: #словакия #дтп #українка
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