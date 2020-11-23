В Словакии попал в ДТП микроавтобус из Украины, одна женщина погибла
В понедельник, 23 ноября, в Словакии произошло ДТП с участием микроавтобуса из Украины и автоцистерны, сообщает пресс-служба полиции Словакии в соцсети Facebook.
Инцидент произошен на трассе R1 в районе населенного пункта Тековское Немце.
"Вероятно, украинец-водитель Mercedes Sprinter заснул за рулем и врезался в грузовик Iveco, едущий впереди. В автокатастрофе один человек в автобусе погиб, а водитель и пассажир госпитализированы с травмами", - указывается в сообщении.
Отмечется, что погибшия – женщина 62 лет.
Оба водителя прошли тест на алкоголь, который показал негативный результат.
Обстоятельства ДТП расследуют правоохранители.
Источник: https://www.facebook.com/KRPZNR/posts/810380982840241