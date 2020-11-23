Глава Закарпатской ОГА выступает против сооружения ВЭС 120 МВт компании "Атлас Воловец Энерджи" на полонине Боржава

Глава Закарпатской облгосадминистрации Алексей Петров не согласен с планами строительства ветроэнергетической станции на полонине Боржава, он готов в суде отстаивать свою позицию.

"Моя позиция четкая: я - против. Во-первых, не вижу там доходной части для территориальной общины, во-вторых – это уменьшение туристического потенциала и для горнолыжного курорта, и для таких видов досуга, как летний отдых в горах, "зеленый" туризм, канатная дорога, горные байкеры, дельтапланеристы", – сказал он в интервью изданию "Голос Украины".

При этом Петров заявил, что отказывается поддерживать в суде вывод по оценке влияния на окружающую среду, выданный Закарпатской ОГА до того, как он возглавил администрацию (Петров – глава ОГА с 22 апреля 2020 года – ИФ). "Мы с прокуратурой проговорили возможность в дальнейшем подать гражданский иск о незаконности выдачи распоряжений Свалявской и Воловецкой райгосадминистраций на подробный план территории. Прокуроры им занимаются. То есть у нас есть "дорожная карта", в рамках которой движемся", – резюмировал он.

Согласно сообщению на Facebook-странице социального клуба SAVE Borzhava, 3 ноября Восьмой аппеляционный административный суд Львова под председательством Виктора Святецкого удовлетворил аппеляционные жалобы фирмы-застройщика "Атлас Воловец Энерджи", Воловецкой поселковой и Тибавской сельских советов и отметил решение Закарпатского окружного админсуда, таким образом возобновив действие выданного департаментом экологии Закарпатской ОГА 7 марта 2019 года экологического вывода по оценке влияния на окружающую среду, предусматривающего строительство ВЭС на полонине Боржава.

При этом в SAVE Borzhava отметили, что непременно подадут кассацию в Верховный суд на это решение.

Кроме того, в клубе обратили внимание, что Восьмой аппеляционный админсуд в сентябре отменил разрешение на строительство первой очереди ВЭС, в результате чего инвестор не располагает документами для начала строительства.

Также в соцклубе обратили внимание, что вопрос строительства ВЭС на Боржавских полонинах будет рассматриваться Постоянным комитетом Бернской конвенции, заседание которого планируется с 30 ноября по 4 декабря.

"Представитель Минприроды должен отчитаться относительно выполнения (скорее, невыполнения) рекомендации Бюро Постоянного комитета о приостановке реализации проекта ВЭС", – говорится в сообщении клуба.

Отмечается, что на заседании комитета будет рассмотрен вопрос о назначении независимой экспертизы оценки влияния проекта на окружающую среду. "А это означает, что минимум год никто ничего строить не будет", – разъяснили в SAVE Borzhava.

В то же время, по его сообщению, в научной среде уже подготовлено и направлено в ОГА обоснование создания на Боржаве регионального ландшафтного парка.

"Есть шанс, что Боржава, наконец, станет объектом природно-заповедного фонда", – отметили в клубе.

Согласно информации в ресурсе Youcontrol, ООО "Атлас Воловец Энерджи" зарегистрировано 10 января 2017 года с адресом в пгт Воловец (Закарпатская обл.). Основной вид деятельности – строительство сооружений электроснабжения и телекоммуникаций. Конечными бенефициарами являются граждане Турции.

Уставный капитал компании составляет 1,3 млн грн.

По информации ZAXID.NET, компания в 2017 году начала сбор всех необходимых документов для строительства на самой длинной полонине Закарпатья –Боржава – ВЭС мощностью 120 МВт. В целом планировалось установить 34 ветряка ввысь по 150 м каждый. Строительство должно было начаться в июне 2019 года.