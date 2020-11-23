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07:38 23.11.2020

Юристы Трампа настаивают на повторном пересчете голосов в Джорджии

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Юристы Трампа настаивают на повторном пересчете голосов в Джорджии

Повторного пересчета голосов в штате Джорджии потребовала команда юристов президента Дональда Трампа, которая инициировала иски, направленные на пересмотр результатов голосования на президентских выборах.

В заявлении юристов говорится, что они требуют "честного пересчета голосов", который должен включать сопоставление подписей избирателей. По их мнению, без этого результат будет "ложным".

Ранее проведенный ручной пересчет голосов в Джорджии подтвердил победу кандидата от Демократической партии Джо Байдена.

Выборы в США состоялись 3 ноября. Большинство голосов уже подсчитаны, но официальные результаты обработки бюллетеней в штатах будут известны позднее. На основании имеющихся данных 7 ноября ведущие американские СМИ спрогнозировали победу Байдена на выборах президента. Сам Байден также в обращении к нации объявил себя победителем выборов, с успехом на них его поздравили многие мировые лидеры.

Республиканец Трамп, который обвинил демократов в мошенничестве и в том, что они "украли" у него победу, не признает поражения. Он инициировал ряд судебных исков с целью добиться пересмотра результатов голосования в нескольких штатах.

В то же время, в ночь на воскресенье по московскому времени окружной суд в Пенсильвании заявил, то не нашел оснований для пересмотра результатов голосования в штате на президентских выборах.

Судья Мэтью Бранн в Уильямспорте (Пенсильвания), признал аргументы команды Трампа, инициировавшей иск, "безосновательными и спекулятивными".

Он отметил, что не вправе лишать права голоса "даже одного избирателя, не говоря уже о миллионах граждан".

В решении суда отмечается, что иск команды Трампа отклонен "без права повторной подачи".

Ранее юристы Трампа пытались оспорить результаты подсчета голосов, основываясь на нарушениях при голосовании по почте. Они заявляли, что около 700 тыс. бюллетеней должны быть признаны недействительными

Теги: #сша #голоса #пересчет #джорджия
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