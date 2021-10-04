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15:46 04.10.2021

Арахамия убежден, что за отставку Разумкова в Раде будет более 240 голосов

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Арахамия убежден, что за отставку Разумкова в Раде будет более 240 голосов

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия убежден, что голосование за отставку спикера парламента Дмитрия Разумкова в сессионном зале наберет более 240 голосов народных депутатов, сообщила спикер фракции Юлия Палийчук.

Вместе с тем в своем Telegram-канале канале она уточнила, что за время проведения "Большой фракции" в Трускавце по коллективной инициативе народных депутатов об отзыве Разумкова с должности спикера было собрано 197 подписей.

По словам Палийчук, сбор подписей продолжается и в Киеве.

Как сообщалось, депутатская фракция "Слуга народа" собрала 150 необходимых подписей за инициирование отзыва Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады. Сбор подписей проходил на выездном заседании фракции в субботу в Трускавце.

Источник агентства "Интерфакс-Украина" сообщил, что депутатская фракция "Слуга народа" рассматривает вице-спикера Руслана Стефанчука единственным кандидатом на должность спикера парламента в случае отставки Разумкова с этой должности.

Теги: #разумков #голоса #отставка
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