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06:20 23.11.2020

SpaceX перенесла на сутки запуск на орбиту новой группы интернет-спутников Starlink из-за непогоды

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SpaceX перенесла на сутки запуск на орбиту новой группы интернет-спутников Starlink из-за непогоды

Готовившийся в понедельник запуск на орбиту тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 с очередной партией из 60 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink перенесен на сутки в связи с неблагоприятными погодными условиями, сообщила компания-разработчик SpaceX.

Запуск 16-й по счету группы интернет-спутников Starlink теперь планируется осуществить 23 ноября в 21:34 по времени Восточного побережья США (24 ноября в 04:34 по Киеву) с 40-го стартового комплекса космического центра имени Кеннеди во Флориде.

Предыдущая партия из 60 спутников Starlink была запущена 24 октября. Орбитальная группировка SpaceX уже состоит из 893 космических аппаратов системы Starlink.

В настоящее время компания является крупнейшим спутниковым оператором в мире.

В перспективе компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов данного типа (в последующем - из 30 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. SpaceX сообщила, что уже в 2020 году спутники обеспечат интернет-покрытием всю территорию Северной Америки, а к 2021 году будет охвачена почти вся планета. Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в $10 млрд.

Теги: #перенос #сша #спутники #spacex
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