В Полтаве члены УИК получают СМС с призывом не идти на выборы

В Полтаве члены участковых избирательных комиссий получают смс с призывом не идти на выборы, сообщили в гражданской сети "ОПОРА".

"Наблюдатели ОПОРЫ зафиксировали несколько случаев, когда на мобильные телефоны членов участковых избирательных комиссий поступали СМС с требованием не идти на выборы. Номер отправителя - неизвестен", – говорится в сообщении на сайте сети в воскресенье утром.

Наблюдатели уточняют, что в сообщениях, полученных членами участковых избирательных комиссий утром 22 ноября, содержится призыв не идти на выборы, а "получивших продуктовые наборы ждет полиция". Отправитель сообщения подписывается ником "Poltava".

"Наблюдатели ОПОРЫ зафиксировали, что подобные сообщения получили, в частности, члены УИК ВД № 531145 (Соборности, 67), 531151 (Медицинская, 1), 531238 (Мазепы, 8). Все абоненты получили СМС в 7:31", – проинформировали в сети.

Источник: https://www.oporaua.org/news/vybory/mistsevi-vybory/mistsevi_2020/22478-poltava-chleni-dvk-otrimuiut-sms-iz-zaklikom-ne-iti-na-vibori