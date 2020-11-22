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02:42 22.11.2020

ЦИК досрочно прекратила полномочия всего состава Коцюбинского поселкового ТИК

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ЦИК досрочно прекратила полномочия всего состава Коцюбинского поселкового ТИК

Центральная избирательная комиссия прекратила полномочия всего состава Коцюбинского поселкового ТИК в связи с неоднократными нарушениями Конституции Украины, Избирательного кодекса Украины и законов Украины, обязала сформировать новый состав ТИК.

Как сообщает пресс-служба ЦИК, Комиссия рассмотрела вопросы осуществления полномочий и организации работы Коцюбинской поселковой территориальной избирательной комиссии Бучанского района Киевской области и постановила прекратить полномочия всего состава.

"Установив факт неоднократного грубого нарушения указанной ТИК Конституции Украины, Избирательного кодекса Украины и законов Украины, досрочно прекратить полномочия всего ее состава", – сказано в сообщении, обнародованном в субботу вечером.

Вместе с тем, ЦВК обязала Бучанскую районную ТИК Киевской области не позднее 14.00 22 ноября 2020 сообщить местные организации политических партий, по представлениям которых в состав Коцюбинского поселкового ТИК были включены лица, полномочия которых досрочно прекращены этим постановлением, о возможности подачи не позднее 22.00 22 ноября 2020 новых кандидатур для включения в состав этой избирательной комиссии.

Кроме того, Комиссия обязала указанную районную ТИК не позднее 18.00 23 ноября 2020 сформировать новый состав Коцюбинской поселковой территориальной избирательной комиссии и безотлагательно проинформировать о принятом решении ЦИК.

Теги: #киевская #полномочия #тик
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