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20:19 21.11.2020

Мероприятия по случаю Дня Достоинства и Свободы в Киеве прошли спокойно

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Мероприятия по случаю Дня Достоинства и Свободы в Киеве прошли спокойно

Во время проведения мероприятий по случаю Дня Достоинства и Свободы в Киеве никаких правонарушений не зафиксировано, сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

"Сегодня, 21 ноября, согласно ранее поданным заявкам, в Киеве состоялись запланированные акции по случаю Дня Достоинства и Свободы. В течение дня работники полиции и нацгвардийци следили за правопорядком в местах проведения мероприятий. Никаких правонарушений не зафиксировано", – сказано в сообщении на сайте ведомства в субботу вечером.

Отмечается, что правоохранители продолжают обеспечивать публичную безопасность и порядок на улицах столицы.

 

Источник: https://kyiv.npu.gov.ua/news/publichna-bezpeka-ta-poryadok/zaxodi-z-nagodi-dnya-gidnosti-ta-svobodi-u-kijevi-projshli-spokijno/?fbclid=IwAR2Cd47lASHA3VZchh8mYuMpLwXDTOrZa-6ow8JBMH_xcEtrS9DGV2WBfRE

Теги: #киев #день_достоинства #полиция
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