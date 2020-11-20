Во Львове сотрудника суда задержали при получении взятки в $3 тыс. за отмену приговора

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали служащего аппарата Львовского окружного административного суда при получении взятки в $3 тыс., сообщает пресс-служба управления СБУ во Львовской области в соцсети Facebook.

"Госслужащий за вознаграждение обещал гражданину, приговоренному к трем годам лишения свободы, посодействовать в отмене приговора суда первой инстанции и пересмотре дела в его пользу. Для этого он будто бы планировал воспользоваться личными знакомствами в коллегии судей Львовского апелляционного суда", - указывается в сообщении.

Расследование проводят по признакам ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) УК Украины.

Сейчас решается вопрос о сообщение госслужащему о подозрении и избрании меры пресечения. Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств дела и других лиц, возможно причастных к коррупционной деятельности.