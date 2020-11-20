ЦИК не получила результаты выборов только мэра Сум среди городских голов, избранных 15 ноября

Центральная избирательная комиссия в пятницу обнародовала на своем сайте результаты выборов городского головы Луцка (Волынская обл.) - им стал советник мэра Игорь Полищук, выдвиженец партии "За майбутнє".

Согласно данным на сайте ЦИК, Полищука поддержали 24355 избирателей (54,6%). За его оппонента – генерального директора ГП "Волыньстандартметрология", самовыдвиженца Богдана Шибу - проголосовали 19093 человека (42,8%).

Накануне Луцкий городской совет сообщил о том, что согласно постановлению Луцкой городской территориальной избирательной комиссии от 19 ноября Полищук признан избранным городским головой.

Как сообщалось, 15 ноября в семи городах Украины состоялось повторное голосование на выборах мэров. ЦИК в настоящее время обнародовала результаты выборов в шести из этих городов (осталось получить данные из Сум).