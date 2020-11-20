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15:05 20.11.2020

Шмыгаль призвал Всеукраинский совет церквей объединить усилия в борьбе с COVID-19 в период зимних праздников

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Шмыгаль призвал Всеукраинский совет церквей объединить усилия в борьбе с COVID-19 в период зимних праздников

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций объединить усилия в борьбе с COVID-19 в период зимних праздников.

"Премьер-министр Денис Шмыгаль 20 ноября провел встречу с Всеукраинским советом церквей и религиозных организаций... Премьер-министр подчеркнул, что правительство стремится быть партнером для всех религиозных сообществ. Он поблагодарил за приглашение принять участие в очередном собрании Всеукраинского совета церквей и религиозных Организаций и подчеркнул, что подобную практику следует продолжить и в будущем", - говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Стороны обсудили широкий круг вопросов. В частности, ввоз гуманитарных грузов, проблемы беженцев, вопросы капелланства, а также предоставление благотворительной помощи.

"Сейчас мы приближаемся к важным зимним религиозным праздникам: Рождество Христово, Ханука, Святой Николай, Крещение и тому подобное. В период празднования могут возникать большие скопления людей. Поэтому нам нужно принять совместные меры, чтобы минимизировать количество заболеваний", - отметил премьер.

Шмыгаль поблагодарил Совет за предложение создать рабочие группы для выработки совместных шагов.

"Правительство и Всеукраинский совет церквей показали эффективное взаимодействие весной. Уверен, что такой подход будет продолжен, и он даст результат в будущем, ведь все эти действия направлены на благо общества", - подчеркнул глава правительства.

В свою очередь, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко отметил, что Минздрав в будущем готов рассмотреть норму, которая работала раньше, об ограничениях количества людей в храмах на метр квадратный площади здания.

Кроме того, премьер-министр отметил, что правительство разрабатывает механизмы поддержки религиозных организаций и готово совместно проработать предложения.

"Мы все понимаем - перед нами стоит большое количество вызовов и задач. И основной путь их решения - это, безусловно, всеобъемлющий диалог между государством и религиозным сообществом, в том числе между Кабинетом министров Украины и Всеукраинским советом церквей и религиозных организаций", - отметил премьер.

 

Теги: #шмыгаль #коронавирус #церковь
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