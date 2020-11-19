События

16:33 19.11.2020

Большинство жителей Закарпатья считают, что область должна входить в состав унитарной Украины - опрос

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Большинство жителей Закарпатья считают, что область должна входить в состав унитарной Украины - опрос

 Почти 90% жителей Закарпатья считают, что их регион должен быть в составе унитарной Украины.

Таковы результаты опроса фонда "Демократические инициативы", презентованные в четверг в Киеве.

В составе унитарной Украины с существующими полномочиями местных советов и громад видят свой регион 51% жителей Закарпатья в целом, в то же время эту точку зрения разделяют только 16% представителей национальные меньшинств.

При этом 38% жителей Закарпатья считают, что их регион должен быть в составе унитарной Украины с расширенными полномочиями местных советов и громад в сфере распределения и направления бюджетных средств и местных доходов. Такую позицию поддерживают 46% представителей национальных меньшинств.

Закарпатье видят в составе федеративной Украины в статусе автономного округа около 3% жителей региона и 5% представителей национальных меньшинств.

А сепаратизм (выход из состава Украины и приобретение независимого статуса или присоединение к другому государству) поддерживают менее 1% опрошенных, и 2% из представителей нацменьшинств.

Затруднились ответить соответственно 8% и 31% респондентов.

Отвечая на вопрос, при каких условиях вы можете выехать из Украины (возможно несколько ответов), 28,3% опрошенных жителей Закарпатской области отметили, что могут выехать в случае ухудшения экономической ситуации (падения доходов, отсутствия работы с достаточной оплатой труда). Для сравнения, в декабре 2018 года этот показатель составлял 20%.

В случае ухудшения ситуации с соблюдением прав человека, преследованиями по этническому/конфессионному признаку готовы выехать из Украины 21,7% (8,2% в 2018 году).

17,1% респондентов считают возможным уехать из Украины, в случае получения легальной возможности получить второе гражданство (3,2% в 2018 год).

Причиной выезда из Украины для жителей Закарпатской области могут стать: начало войны (13,5%), проживание родственников за границей (11,8%), смена руководства страны (5,8%), изменения внешнеполитического курса Украины (6,8%), другое (1,4%).

Ни при каких условиях не уедут из Закарпатья 34,1% опрошенных. Затруднились ответить 11,8% респондентов.

Опрос был проведен Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Центром политической социологии в течение 24 августа-6 сентября 2020. В общем, было опрошено 1000 респондентов - 500 респондентов по репрезентативной выборке в Закарпатской области (в 6 городах и 15 селах области) и 500 респондентов из числа национальных меньшинств (из них 300 венгры и 200 представителей ромской, румынской и словацкой общин) в местах компактного проживания. Ошибка выборки не превышает 4,4%.

Теги: #закарпатье #опрос
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