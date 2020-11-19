Признание неконституционным ВАКС может стать последним ударом по антикоррупционной инфраструктуре, которая пока ещё работает – Сытник

Признание неконституционным закона о Высшем антикоррупционном суде (ВАКС) может стать финальным ударом по антикоррупционной системе Украины, считает Артем Сытник, указ о назначении которого на должность директора НАБУ признан неконституционным.

"То, что волнует меня сейчас больше всего и тех, кто следит за событиями в антикоррупционной инфраструктуре... Каждые 5-6 дней антикоррупционной суд выносит приговоры, связанные с реальным лишением свободы для людей, которые проходят по делам, которые расследовались детективами антикоррупционного бюро. Самый большой риск сейчас в том, что если даже парламент будет исправлять ситуацию, которая возникла после решений Конституционного суда, то если будет решение об отмене антикоррупционного суда, это действительно будет проблема, которую невозможно будет решить в ближайшие 5-7 лет", - сказал Сытник в четверг в ходе онлайн-форума "Диалоги о реформах: на пути к Вильнюсу".

Он выразил убеждение в том, что несмотря на нанесенные "болезненные удары" по антикоррупционной инфраструктуре, она пока ещё она действенная. "Последний удар, который могут нанести - по делу об антикоррупционном суде... Последствия его ликвидировать в ближайшей перспективе будет очень сложно", -подытожил Сытник.