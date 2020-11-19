Кабмин РФ снова увеличил стоимость контракта на ж/д подходы к мосту в Крым со стороны полуострова

Правительство России увеличило на 2,2 млрд рублей стоимость контракта Росжелдора с компанией "Стройгазмонтаж" (СГМ) на строительство железнодорожных подходов со стороны Крыма к мосту через Керченский пролив, который соединяет полуостров с материковой частью страны.

Соответствующее распоряжение принято 18 ноября и опубликовано в четверг на официальном портале правовых актов.

Кабмин внес этим документом изменения в свое распоряжение от января 2017 года, которым СГМ определялся единственным исполнителем работ по контракту. Изначально стоимость контракта составляла 16,947 млрд рублей. В конце 2018 года кабмин увеличил цену контракта более чем на 2,96 млрд рублей, до 19,907 млрд рублей.

Теперь она выросла еще на 2,228 млрд рублей, или более чем на 11%, до 22,135 млрд рублей.

Строительство предполагает прокладку по территории Крыма 18-километровой ветки, которая примкнет к участку железной дороги Керчь-Джанкой. Линия будет двухпутной, неэлектрифицированной, с возможностью электрификации в будущем.

Помимо самих путей, предусмотрено строительство специальных эксплуатационных строений, будет проложен тоннель, реконструирована станция Багерово, оборудован парк станции Керчь-Южная, а также организованы базы пожарных и восстановительных поездов.

Крымский мост протяженностью 19 км является самым длинным в России и Европе. Движение легковых автомобилей и автобусов по нему открыли в мае 2018 года, проезд грузовиков - в октябре того же года. Пассажирские поезда пошли по ж/д части моста в конце декабря 2019 года, грузовые - запустили в конце июня 2020-го.

Стоимость транспортного перехода, генподрядчиком строительства которого являлась компания "Стройгазмонтаж" (до ноября 2019 года принадлежала Аркадию Ротенбергу), составляет порядка 228 млрд рублей.