События

13:54 19.11.2020

Полевые госпитали не решат проблему дефицита реанимационных коек для пациентов с COVID-19– KSE

2 мин читать

Разворачивание полевых госпиталей для ковидных пациентов не решит проблему дефицита реанимационных коек для пациентов с COVID-19, считает руководитель центра экономики здравоохранения KSE, экс-замминистра здравоохранения Павел Ковтонюк.

"В Украине узкое место – это именно койки с кислородом и реанимационные койки, поэтому остается вопрос, позволит ли полевой госпиталь разгрузить реанимационные койки", - сказал он в ходе онлайн-брифинга в четверг.

Ковтонюк отметил, что если рассматривать полевые госпитали как возможность для разгрузки реанимационных коек стационарных больниц, "то для полевых госпиталей необходимо закупка реанимационного и кислородного оборудования и, собственно, медицинский персонал, который умеет работать на нем".

"И то, и другое сейчас в дефиците в украинских больницах. Мы, на основе проведенного анализа международного опыта считаем, что целесообразнее закупать оборудование для стационарных больниц и повышать квалификацию медиков для работы на нем", - сказал он.

Эксперт подчеркнул, что "опыт других стран во время весенней волны распространения COVID-19 демонстрирует, что полевые госпитали могут или помочь изолировать пациентов с легким и средним течением COVID-19, или разгрузить больницы, когда пациенты уже не в угрожающих состояниях, но требуют наблюдения врачей".

"Вывод такой: полевой госпиталь не разгрузит реанимационные койки для пациентов с COVID-19", - сказал он.

Как сообщалось, в начале ноября министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что мобильные госпитали для пациентов с COVID-19 могут быть развернуты в Киеве, Донецкой и Одесской областях. Согласно расчетам, в мобильном госпитале на 500 коек могут работать 1200 медработников.

Теги: #коронавирус #госпиталь #kse
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:15 19.11.2020
Система тестирования не позволяет контролировать ситуацию с COVID-19, в Украине нужен полный локдаун - KSE

Система тестирования не позволяет контролировать ситуацию с COVID-19, в Украине нужен полный локдаун - KSE

14:14 19.11.2020
Фабрика "ТК-Медзащита" работает со 100%-й загрузкой, несмотря на упущенный из-за запрета экспорта рынок Европы

Фабрика "ТК-Медзащита" работает со 100%-й загрузкой, несмотря на упущенный из-за запрета экспорта рынок Европы

13:33 19.11.2020
Локдауны в странах Европы необязательны, достаточно всем носить маски - ВОЗ

Локдауны в странах Европы необязательны, достаточно всем носить маски - ВОЗ

13:24 19.11.2020
Свои опасения и страх от COVID-19 власти стараются перенести на людей - мнение

Свои опасения и страх от COVID-19 власти стараются перенести на людей - мнение

12:59 19.11.2020
ВОЗ продолжает контакты с РФ по поводу вакцины "Спутник V"

ВОЗ продолжает контакты с РФ по поводу вакцины "Спутник V"

12:57 19.11.2020
В метро Минска больше не будут пускать без масок

В метро Минска больше не будут пускать без масок

12:52 19.11.2020
Передвижения людей в Украине в связи с карантином выходного дня снизилось на 20% - ЦЭС

Передвижения людей в Украине в связи с карантином выходного дня снизилось на 20% - ЦЭС

12:52 19.11.2020
"Планета кино" приостановила новые проекты в Украине минимум на полгода – совладелец

"Планета кино" приостановила новые проекты в Украине минимум на полгода – совладелец

12:01 19.11.2020
Власти Великобритании для вакцинации от COVID-19 задействуют всех медработников, даже пенсионеров

Власти Великобритании для вакцинации от COVID-19 задействуют всех медработников, даже пенсионеров

12:01 19.11.2020
Все новые тесты на COVID-19 в сборной Украины по футболу оказались негативными – УАФ

Все новые тесты на COVID-19 в сборной Украины по футболу оказались негативными – УАФ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Руководство музея Революции достоинства и частные подрядчики подозреваются в расхищении 111 млн грн бюджетных средств – СБУ

Обшук у музеї Революції гідності пов'язаний із розслідуванням зловживання службовим становищем із метою заволодіння бюджетними коштами - джерело

Обыск в музее Революции достоинства связан с расследованием злоупотребления служебным положением с целью завладения бюджетными средствами – источник

В облуправлении ГСЧС прошли обыски по делу о пожарах в Луганской области

В Музее Революции достоинства проходит обыск

ПОСЛЕДНЕЕ

Кабмин РФ снова увеличил стоимость контракта на ж/д подходы к мосту в Крым со стороны полуострова

Руководитель КП, открывший торги на закупку внедорожника Toyota Land Cruiser, уволен – Кличко

Правозахисники пропонують розформувати Бердянську виправну колонію №77

ПриватБанк подключил прием платежей через Viber bot

Правозащитники предлагают расформировать Бердянскую исправительную колонию №77

МАУ с 4 декабря возобновляет рейсы в Ереван

Руководство музея Революции достоинства и частные подрядчики подозреваются в расхищении 111 млн грн бюджетных средств – СБУ

Дождь и мокрый снег ожидаются в пятницу на западе, севере и в центре Украины

Российскому актеру Кириллу Гребенщикову запретили въезд в Украину на три года - Госпогранслужба

В Украине планируют до 2030 г. заменить весь общественный транспорт на электрический

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА