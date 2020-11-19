Полевые госпитали не решат проблему дефицита реанимационных коек для пациентов с COVID-19– KSE

Разворачивание полевых госпиталей для ковидных пациентов не решит проблему дефицита реанимационных коек для пациентов с COVID-19, считает руководитель центра экономики здравоохранения KSE, экс-замминистра здравоохранения Павел Ковтонюк.

"В Украине узкое место – это именно койки с кислородом и реанимационные койки, поэтому остается вопрос, позволит ли полевой госпиталь разгрузить реанимационные койки", - сказал он в ходе онлайн-брифинга в четверг.

Ковтонюк отметил, что если рассматривать полевые госпитали как возможность для разгрузки реанимационных коек стационарных больниц, "то для полевых госпиталей необходимо закупка реанимационного и кислородного оборудования и, собственно, медицинский персонал, который умеет работать на нем".

"И то, и другое сейчас в дефиците в украинских больницах. Мы, на основе проведенного анализа международного опыта считаем, что целесообразнее закупать оборудование для стационарных больниц и повышать квалификацию медиков для работы на нем", - сказал он.

Эксперт подчеркнул, что "опыт других стран во время весенней волны распространения COVID-19 демонстрирует, что полевые госпитали могут или помочь изолировать пациентов с легким и средним течением COVID-19, или разгрузить больницы, когда пациенты уже не в угрожающих состояниях, но требуют наблюдения врачей".

"Вывод такой: полевой госпиталь не разгрузит реанимационные койки для пациентов с COVID-19", - сказал он.

Как сообщалось, в начале ноября министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что мобильные госпитали для пациентов с COVID-19 могут быть развернуты в Киеве, Донецкой и Одесской областях. Согласно расчетам, в мобильном госпитале на 500 коек могут работать 1200 медработников.