Правозахисники пропонують розформувати Бердянську виправну колонію №77, де, як вони стверджують, до засуджених застосовують тортури та знущання.

"Наразі у Міністерства юстиції така політика - колонію закривають, якщо там менше ніж 50% наповнюваності. Чому так не можна зробити з цією 77-ю колонією? Денис Малюська (міністр юстиції - ІФ), чому ви не робите це з 77-ю колонією? Якщо ви не маєте на неї жодного впливу, якщо ви не можете нічого зробити, так закрийте її взагалі", - сказав голова ГО "Альянс української єдності" Олег Цвілий на прес-конференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" у четвер.

За його словами, в цій колонії вже багато років твориться беззаконня, персонал знущається над ув'язненими, застосовує до них тортури, є випадки дискримінації за національними ознаками.

Цвілий наголосив, що у виправному закладі перебувають засуджені за нетяжкі злочини.

Як зазначила адвокат ГО "Правозахисна група "СІЧ" Марина Кіптіла, цю ситуацію треба вирішувати на державному рівні.

Вона повідомила, що правозахисна група відправила клопотання до департаменту Офісу генпрокурора щодо кримінальних проваджень про тортури.

"Дуже сподіваюся, що в цьому випадку буде ухвалено рішення про здійснення процесуального керівництва над направленими нами до ДБР (Державне бюро розслідувань - ІФ) заявами і справді буде проведено належне, ефективне та швидке досудове розслідування, і будуть встановлені та покарані винні особи", - сказала Кіптіла.