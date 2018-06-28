Москалькова прибула в ЯНАО, проте спільне з Денісовою відвідування Сенцова не планується

Уповноважений з прав людини в РФ Тетяна Москалькова прибула в Ямало-Ненецький автономний округ (ЯНАО), де планує відвідати засудженого в РФ українського режисера Олега Сенцова.

"Тетяна Миколаївна прилетіла в Салехард. Вона збирається зустрітися з Олегом Сенцовим, відвідати лікарню, а також розібратися зі зверненнями жителів Ямало-Ненецького автономного округу, які надійшли до неї", - сказав "Інтерфаксу" в четвер прес-секретар Т.Москалькової Олексій Зловедов.

Він зазначив, що уповноважений вже зустрілася з губернатором ЯНАО, і обговорила з ним соціальні проблеми округу.

"Дійсно, в регіоні знаходиться Уповноважений з прав людини Верховної Ради України, пані Денісова (Людмила Денісова - ІФ), яка прилетіла в регіон абсолютно самостійно, без узгодження із уповноваженим з прав людини в РФ, і з відповідними структурами", - додав О.Зловедов.

Прес-секретар Т.Москалькової підкреслив, що в зв'язку з цим, спільне відвідування О.Сенцова двома уповноваженими не планується.