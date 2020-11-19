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13:46 19.11.2020

ПриватБанк подключил прием платежей через Viber bot

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ПриватБанк подключил прием платежей через Viber bot

Государственный ПриватБанк (Киев) подключил функцию приема платежей в чат-ботах мессенджера Viber при помощи интернет эквайринга Liqpay, сообщила пресс-служба банка в четверг. 

"Теперь пользователи мессенджера могут осуществлять (...) платежи за разные товары и услуги через проверенных продавцов чат-ботов Viber. Покупать товары и услуги и оплачивать их можно нажатием одной кнопки в приложении Viber, выбирая удобный метод оплаты - Apple Pay или Google Pay - или просто через введение номера карты", – говорится в сообщении. 

Отмечается, что такая функция будет работать во всех чат-ботах, разработанных на базе платформы для разработки чат-ботов Viber и компаний, которые зарегистрированы в Liqpay.

Согласно сообщению, среди первых партнеров, подключившихся к услуге, - чат-бот поставщика электричества YASNO, RailwayBot, в котором пользователи могут покупать билеты на поезд, и даже чат-бот сети медицинских лабораторий "Синэво".

Банк пояснил, что чтобы начать продавать свою продукцию и получать платежи в Viber, компаниям нужно подключиться к поставщику платежных услуг Liqpay, создать свой чат-бот в Viber и позволить боту прием платежей.

Согласно данным Нацбанка Украины, ПриватБанк на 1 октября 2020 года по размеру общих активов занимал 1-е место (600,15 млрд грн) среди 74 действовавших в стране банков.

Теги: #viber #приватбанк
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