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12:57 19.11.2020

В метро Минска больше не будут пускать без масок

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В метро Минска больше не будут пускать без масок

В Минском метрополитене введен обязательный масочный режим, сообщается в четверг в официальном телеграм-канале предприятия.

"На основании решения Мингорисполкома, на объектах государственного предприятия "Минский метрополитен" введен обязательный масочный режим", - говорится в сообщении.

На предприятии также отметили, что в соответствии с профилактическими мероприятиями по предупреждению распространения инфекции COVID-19, с весны нынешнего года по настоящее время все станции и электропоезда метрополитена подвергаются тщательной обработке дезинфицирующими средствами. Помимо этого, на вестибюлях всех метростанций размещены бесконтактные сенсорные дозаторы. У билетных касс нанесены специальные полосы для соблюдения пассажирами социальной дистанции.

По данным Минздрава, за последние сутки в Беларуси выявлен 1381 новый случай заражения COVID-19, семь пациентов скончались. Общее число зарегистрированных с положительным тестом на COVID-19 составляет 119 тыс. 390 человек.

Теги: #коронавирус #минск #беларусь
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