Глава Офиса президента Украины заявил, что из-за невозможности организации защищенной связи дома он пребывает на самоизоляции с COVID-19 в "Феофании"

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак пояснил, что после заражения коронавирусом пребывает на самоизоляции в больнице "Феофания", поскольку в его жилом доме нельзя обеспечить необходимый уровень защищенности связи.

"Вот и я попробовал удаленную работу. Скажу вам, что лучше работать в офисе. Эту неделю провел в "Феофании". Самоизоляцию и медицинский уход при коронавирусе я планировал организовать дома, но необходимый уровень защищенности связи в жилом доме обеспечить невозможно. В противном случае, поверьте, я бы оставался дома и работал оттуда", - написал он на своей странице в Фейсбук в среду вечером.

Ермак сообщил, что осуществил за это время ряд сверхважных звонков, в том числе разговор советников лидеров стран-участниц Нормандского формата.

Руководитель ОП рассказал, что в первые дни болезни чувствовал себя нормально. Потом работать стало намного сложнее, поднялась температура, появился кашель, боль в горле и груди.

"Выходные были тяжелыми, немного выпал из работы. Сейчас мне уже гораздо лучше. Именно необходимость полноценной работы каждый день, проведение защищенных видеоконференций, звонков и т.д. были главными причинами относительно "Феофании". Болеть не люблю, последний раз в больнице был много лет назад. Понял еще раз – это не моё", - отметил он.

Ермак также указал, что идет на поправку и надеется вскоре получить негативный тест на коронавирус.