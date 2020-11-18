Виктюка похоронят во Львове в семейном склепе на Лычаковском кладбище – СМИ

Театральный режиссер, народный артист Украины и народный артист РФ Роман Виктюк, скончавшийся в Москве на 85-м году жизни, будет похоронен в семейном склепе на Лычаковском кладбище во Львове рядом с родителями, пишет "Радио Свобода" со ссылкой на племянницу Виктюка, театрального деятеля Екатерину Виктюк.

Она рассказала, что Виктюк завещал, чтобы его похоронили рядом с родителями, поэтому семья выполнит его завещание. Семейный склеп на Лычакове Виктюк приобрел сам.

Дата, когда тело режиссера перевезут из РФ и состоится церемония прощания, пока не известна.

Дизайнер Роксолана Шимчук рассказала "Радио Свобода", что члены семьи и друзья Виктюка сейчас находятся в Москве, она находиться с ними на связи. "Уже решается вопрос перевозки тела во Львов. Вероятно, после прощания с режиссером в Москве его тело сразу транспортировать в родной город. Насколько мне известно, нет проблем по перевозке тела. Есть предложение от дирекции оперного театра во Львове, чтобы прощание с режиссером было в этом заведении", - рассказала она.

Как сообщалось, Виктюк умер в Москве 17 ноября в 84-летнем возрасте после того, как был госпитализирован для восстановления после перенесенного Covid-19.

Он родился в 1936 году во Львове, учился в Государственном институте театрального искусства в Москве, после чего работал во Львове, Одессе, Киеве, Вильнюсе (Литва), Таллинне (Эстония), Риге (Латвия), разных городах РФ. С 1970-х годов ставил спектакли в разных театрах Москвы, а в 1991 году открыл там собственный Театр Романа Виктюка, который спустя 5 лет получил статус государственного.