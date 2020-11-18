События

20:55 18.11.2020

Гроб с телом режиссера Виктюка отправят из Москвы во Львов 21 ноября

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Гроб с телом режиссера Виктюка отправят из Москвы во Львов 21 ноября

Гроб с телом народного артиста Украины и народного артиста РФ, театрального режиссера Романа Виктюка будет отправлен на родину во Львов на следующий день после прощания в театре, похоронен артист будет рядом с родителями, сообщили "Интерфаксу" в среду вечером в театре Виктюка.

"Гроб с телом Романа Григорьевича отправится во Львов 21 ноября. Он будет похоронен рядом со своими родителями", - сказала собеседница агентства.

Церемония прощания артистом пройдет 20 ноября в его театре с 11:00 до 15:00. Дата похорон еще не определена.

Ранее "Радио Свобода" со ссылкой на племянницу Виктюка, театрального деятеля Екатерину Виктюк сообщило, что режиссер будет похоронен в семейном склепе на Лычаковском кладбище во Львове рядом с родителями.

Она рассказала, что Виктюк завещал, чтобы его похоронили рядом с родителями, поэтому семья выполнит его завещание.

Как сообщалось, Виктюк умер в Москве 17 ноября в 84-летнем возрасте после того, как был госпитализирован для восстановления после перенесенного Covid-19.

Он родился в 1936 году во Львове, учился в Государственном институте театрального искусства в Москве, после чего работал во Львове, Одессе, Киеве, Вильнюсе (Литва), Таллинне (Эстония), Риге (Латвия), разных городах РФ. С 1970-х годов ставил спектакли в разных театрах Москвы, а в 1991 году открыл там собственный Театр Романа Виктюка, который спустя 5 лет получил статус государственного.

Теги: #россия #украина #виктюк #гроб
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