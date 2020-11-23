События

12:27 23.11.2020

Во Львове прощаются с Виктюком

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Во Львове прощаются с Виктюком

Во Львове проходит прощание с режиссером Романом Виктюком.

Утром гроб с телом артиста перенесли из квартиры по улице Галицкой, 7 в центре города в здание Первого театра – бывшего театра юного зрителя, где начинал свою творческую деятельность Роман Виктюк.

В настоящее время в театре проходит гражданская панихида. В зал театра постоянно прибывают жители Львова, звучит скорбная музыка, возле гроба много букетов цветов и траурных венков, за гробом на стене вывешены портреты Виктюка в разном возрасте.

На 13:30 назначена заупокойная литургия в Церкви святого Андрея (УГКЦ), а после службы похоронная процессия пройдет к Лычаковскому кладбищу, где артиста похоронят в семейном склепе.

Как сообщалось, Роман Виктюк скончался 17 ноября на 85-м году жизни в Москве после того, как заболел Covid-19.

Теги: #львов #прощание #виктюк
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