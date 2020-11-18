Продукция Apple стоимостью около $7 млн украдена в Великобритании

Полиция графства Нортгемптоншир сообщила о краже продукции компании Apple Inc. стоимостью 5 млн фунтов стерлингов ($6,6 млн) из грузовика в ходе ограбления на шоссе в 120 км к северу от Лондона.

По сообщению полицейских, преступники "выследили и связали" водителя грузовика и охранника на шоссе М1, одном из главных маршрутов с севера на юг и обратно в Великобритании.

Злоумышленники перегнали машину в близлежащую деревню Крик, где переложили продукцию в ожидавший их там грузовик, бросив водителя и охранника.

Позже грузовик обнаружили в соседнем к северу графстве - в Лестершире. Полиция считает, что грабители перенесли содержимое грузовика - предположительно, содержащего 48 поддонов с продукцией - в третью машину. Среди украденных предметов были AirPods, Apple Watch и iPhone 11.

Власти ищут очевидцев преступления, которое произошло около 8 вечера 10 ноября. Полиция также ищет тех, кому могли быть предложены на продажу какие-либо товары Apple "при необычных обстоятельствах", или тех, кто знает людей, продающих эти товары по низким ценам.