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14:05 18.11.2020

Начдепартамента управления имуществом Нацполиции Наумов уволен с сегодняшнего дня – Тракало

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Со среды, 18 ноября, начальник Департамента управления имуществом Национальной полиции полковник Иван Наумов уволен с занимаемой должности, сообщил заместитель директора департамента коммуникации Министерства внутренних дел Украины Ярослав Тракало.

"Начальник Департамента управления имуществом Нацполиции Украины полковник Иван Наумов с сегодняшнего дня уволен с занимаемой должности.Вместе с тем Национальная полиция Украины проводит служебную проверку по фактам, обнародованным в отношении должностного лица в средствах массовой информации", - сказал Тракало в комментарии в среду.

Ранее журналисты-расследователи "Bihus.Info" выяснили, что открытый в августе этого года под Киевом клуб отдыха сына Наумова работал во время действия "карантина выходного дня".

Теги: #карантин #кадры #нацполиция
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