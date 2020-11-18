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09:35 18.11.2020

Власти Турции вводят комендантский час, закрывают школы, ограничивают работу ресторанов для борьбы с COVID-19

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Власти Турции вводят комендантский час, закрывают школы, ограничивают работу ресторанов для борьбы с COVID-19

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник объявил об ужесточении ограничительных мер по всей стране для борьбы с распространением коронавируса COVID-19, сообщает газета "Дейли сабах".

В частности, в стране закрывают школы до конца семестра и вводят комендантский час по выходным с 20:00 по местному времени до 10:00 утра.

Бары, рестораны, продуктовые магазины, торговые центры и салоны красоты будут работать только с 10:00 утра до 20:00.

За время пандемии в Турции выявили почти 420 тыс. случаев COVID-19, более 11 тыс. человек скончались.

Теги: #коронавирус #турция
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