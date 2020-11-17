Ночью и утром 18 ноября в Украине ожидается осложнение погодных условий

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям предупредили об осложнении погодных условий на территории нескольких областей Украины в ночь и утром среды, 18 ноября.

"В ближайшие часы и до конца суток 17 ноября, ночью и утром 18 ноября в Житомирской, Киевской, Винницкой, Черкасской и Одесской областях гололед, на дорогах гололедица (ІІ уровень опасности, желтый) ", – сказано в сообщении на странице ведомства в Фейсбук во вторник вечером, со ссылкой на Укргидрометцентр.

В ГСЧС подчеркнули, что погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог.

Источник: https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA/