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22:52 17.11.2020

Ночью и утром 18 ноября в Украине ожидается осложнение погодных условий

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Ночью и утром 18 ноября в Украине ожидается осложнение погодных условий

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям предупредили об осложнении погодных условий на территории нескольких областей Украины в ночь и утром среды, 18 ноября.

"В ближайшие часы и до конца суток 17 ноября, ночью и утром 18 ноября в Житомирской, Киевской, Винницкой, Черкасской и Одесской областях гололед, на дорогах гололедица (ІІ уровень опасности, желтый) ", – сказано в сообщении на странице ведомства в Фейсбук во вторник вечером, со ссылкой на Укргидрометцентр.

В ГСЧС подчеркнули, что погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог.

 

Источник: https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA/

Теги: #погода #осложнение
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