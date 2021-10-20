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19:35 20.10.2021

Зеленский: ситуация на Донбассе осложняется, мы должны быть готовы к любому развитию событий

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Зеленский: ситуация на Донбассе осложняется, мы должны быть готовы к любому развитию событий

Вопреки вступившей в силу в июле 2020 года договоренности о прекращении огня на Донбассе, в регионе наблюдается осложнение ситуации, отметил президент Украины Владимир Зеленский во время посещения Главного центра подготовки личного состава Государственной пограничной службы Украины в Черкасской области.

"Важно быть сплоченными, ведь в разные времена истории мы не раз доказывали, что когда украинцы вместе, когда объединены, мы можем преодолеть абсолютно все! Мы должны быть готовы к любому развитию событий. И именно вы, пограничники, будете теми, кто засвидетельствует, что мир наступил, а границы - надежно защищены", - подчеркнул президент, сообщила пресс-служба главы государства.

Зеленский указал на стратегически важное место Госпогранслужбы и пограничной разведки в вопросах защиты и безопасности, и напомнил, что вызовы безопасности на украинской границе сегодня актуальны как никогда, ведь агрессор не отступает.

"Не реформируя наше войско, мы не сможем противостоять коварному врагу", - добавил он.

Теги: #зеленский #осложнение #донбасс
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