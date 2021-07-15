События

19:58 15.07.2021

Во Львовской области селевой поток сошел на трассу Киев-Чоп, проезд осложнен

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Во Львовской области селевой поток сошел на трассу Киев-Чоп, проезд осложнен

Из-за селевого потока осложнен проезд на трассе Киев-Чоп возле села Коростов во Львовской области, информирует пресс-служба управления патрульной полиции во Львовской области.

"Селевой поток сошел на дорожное полотно, проезд указанным участком осложнен. На месте работают подразделения ГСЧС", - сказано в сообщении.

Село Коростов расположено в горной части Стрыйского района Львовской области.

Сегодня синоптики объявили во Львовской области штормовое предупреждение на вечер 15 июля и ночь 16 июля грозы с шквальным ветром 17-22 метра за секунду.

Теги: #трасса #осложнение #львовская_область
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