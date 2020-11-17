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19:15 17.11.2020

МТСБУ впервые вошло в рейтинг ТОП-25 инновационных компаний Украины

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МТСБУ впервые вошло в рейтинг ТОП-25 инновационных компаний Украины

Моторное (транспортное) страховое бюро Украины (МТСБУ) впервые вошло в рейтинг ТОП-25 инновационных компаний Украины, составленный изданием "Власть денег", сообщается в пресс-релизе бюро.

Уточняется также, что при отборе номинантов главным критерием была не только наличие инновационных планов на будущее, но и уже успешно реализованы инновации в сфере производства или услуг.

При составлении рейтинга издание использовало данные из открытых источников, в том числе сообщения СМИ и мнения отраслевых экспертов.

МТСБУ - единственная организация отрасли страхования, которая включена в рейтинг.

Согласно пресс-релизу, цифровая трансформация сферы ОСАГО началась несколько лет назад. Началом диджитализации стало внедрение электронного полиса ОСАГО в феврале 2018 года. За 9 мес.-2020 было заключено 2,2 млн договоров, что почти в три раза выше показателя за соответствующий период 2019 года.

Кроме того, заработал электронный европротокол для удобного оформления ДТП и еще целый ряд диджитальних сервисов как для автовладельцев, так и для профессиональных участников рынка ОСАГО: система электронных коммуникаций МТСБУ с аварийными комиссарами и экспертами для определения суммы страхового возмещения, система цифровых коммуникаций МТСБУ с иностранными страховщиками и Бюро электронный кабинет получателя регламентных выплат и тому подобное.

С февраля 2019 года сотрудниками Госпогранслужбы проводится автоматизированная проверка наличия и действия страховых сертификатов "Зеленая карта" при пересечении границы Украинской автовладельцами.

В ближайших планах технологической трансформации ОСАГО в Украине - переход на черно-белый формат бланка страхового сертификата "Зеленая карта", который станет первым шагом к электронному полису международного страхования, работа над обеспечением условий для автоматизированной проверки наличия внутренних договоров ОСАГО , создание организационной и технологической базы для удаленного урегулирования страховых событий в моторном страховании.

"Эффективность технологических инноваций базируется на глубоком понимании бизнес-процессов в страховании, системном подходе к развитию рынка, фокусировке на качестве клиентского сервиса. Инновационное развитие должно происходить вместе с модернизацией законодательной базы отрасли и четким выполнением страховщикам своих обязательств перед пострадавшими", - отмечает генеральный директор МТСБУ Владимир Шевченко.

Кроме того, в конце прошлого года был создан инновационный хаб МТСБУ. Основной задачей хаба является поддержка и продвижение технологических стартапов в автостраховании и сфере безопасности дорожного движения. Стартапы представят свои разработки МТСБУ. Бюро анализирует и принимает решение о целесообразности совместной работы, определяет способы и механизмы поддержки проектов.

Владимир Шевченко считает необходимым \смотреть на процесс диджитализации сферы автострахования с точки зрения системного развития "Иншуртех-стартапы создают так называемые disruptive innovation, "подрывные инновации", которые принципиально меняют ландшафт всей финансовой отрасли, не только страхования.

"Многие проблемы финансовой сферы ранее пытались решить традиционными бюрократическими методами, сейчас они могут быть решены благодаря технологическим инновациям. Современный иншуртех имеет много направлений - от интегрированных платформ и интернета вещей к решениям, которые помогают автоматически предотвращать страховому мошенничеству. Мы заинтересованы, чтобы к хабу присоединялись стартапы различного профиля для всесторонней диджитальной трансформации страховании", - сказал он, цитирует пресс-служба МТСБУ.

Теги: #топ #мтсбу
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