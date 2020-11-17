События

19:03 17.11.2020

"Энергоатом": подключение ЗАЭС-2 ожидается не позже 25 ноября, ЗАЭС-5 – 20 декабря

3 мин читать
"Энергоатом": подключение ЗАЭС-2 ожидается не позже 25 ноября, ЗАЭС-5 – 20 декабря

Энергоблок №2 Запорожской атомной станции (ЗАЭС) после ремонта должен быть подключен не позже 25 ноября, а ожидаемый срок подключения ЗАЭС-5 - 20 декабря, сообщила НАЭК "Энергоатом" на сайте во вторник.

"Энергоблок №2 ЗАЭС готов к набору параметров и подключению к сети и находится в ожидании пускового совещания при участии Госатомрегулирования, запланированного на 19 ноября. С учетом этого он может быть подключен к сети не позже 25 ноября", – говорится в сообщении НАЭК.

Согласно сообщению, учитывая определенные законодательством сроки эксплуатации энергоблоков АЭС в сверхпроектный период, ожидаемый срок подключения ЗАЭС-5 – 20 декабря.

При этом в "Энергоатоме" отметили, что именно искусственные ограничения производства э/э АЭС в апреле-августе со стороны Министерства энергетики, пересмотревшего прогнозный баланс электроэнергии на 2020 год и сократившего объемы товарной продукции "Энергоатома" с 80,6 млрд кВт-ч до 73,7 млрд кВт-ч, привели к смещению сроков ремонтной кампании.

В сообщении, в частности, отмечается, что плановый ремонт ЗАЭС-2 из-за действий министерства был отсрочен с июня на два месяца.

"Из-за введенных Минэнерго необоснованных ограничений блок при мощности 1000 МВт выдавал только 580 МВт, затем на три недели был выведен в резерв, а дальше снова работал с ограничением почти в 40%. В результате был смещен срок использования ядерного топлива, и плановый ремонт пришлось начать на два месяце позже", – разъяснили в компании, уточнив, что в итоге ремонт закончился не в начале сентября, как планировалось, а в ноябре.

Аналогичная ситуация произошла и с обслуживанием ЗАЭС-4 и ЗАЭС-5, говорится в сообщении.

В "Энергоатоме" подчеркнули, что решение о сокращении производства э/э на АЭС "не учитывало ни технических нормативов их эксплуатации, ни графиков планового ремонта".

"Недальновидные решения министерства этот график сломали, что привело к смещению регламентных работ на Запорожской и Ривненской АЭС", – подчеркнули в НАЭК.

Кроме того, балансовые ограничения производства атомной энергии, которые с подачи Минэнерго были поддержаны Антикризисным штабом, привели к ежемесячным убыткам НАЭК на уровне 1-1,5 млрд грн, указано в сообщении "Энергоатома".

Результатом решений Минэнерго, по мнению НАЭК, стал рост производства э/э на тепловых станциях, "которые в периоды максимального искусственного ограничения мощности АЭС превышали, как правило, обычно наибольшую долю атомной генерации".

В то же время в НАЭК отметили, что несмотря на искусственные преграды, компания всегда выполняла и даже перевыполняла установленные министерством нормы производства э/э. Так, в ноябре при установленной норме в 6,085 млрд кВт-ч производство АЭС по прогнозам составит 6,101 млрд кВт-ч.

"В очередной раз подчеркиваем недопустимость принятия некомпетентных решений, предоставления искривленной и необъективной информации относительно ситуации в отрасли и информационных атак на "Энергоатом", – резюмировали в НАЭК, подчеркнув, что такие действия могут привести к полному разбалансированию энергосистемы и непредвиденным последствиям.

Как сообщалось, Минэнерго в этот же день обвинило НАЭК "Энергоатом" в срыве ремонтной кампании 2020 года, что, по его мнению, и привело к снижению производства атомной электроэнергии, а в последствии к росту цены ресурса на рынке.

По данным НАЭК на 17 ноября, на атомных станциях Украины в работе 10 из 15 энергоблоков, энергоблоки №2, 5 ЗАЭС, энергоблок №3, 4 РАЭС и энергоблок №2 ХАЭС – находятся в ремонте.

Теги: #блоки #подключение #заэс
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:40 14.11.2020
Запорожская АЭС вывела из резерва и подключила к энергосистеме блок №4

Запорожская АЭС вывела из резерва и подключила к энергосистеме блок №4

08:20 07.10.2020
На ЗАЭС заменили коллекторы подачи технической воды

На ЗАЭС заменили коллекторы подачи технической воды

20:55 27.07.2020
Потребители подключены к электроснабжению, на ТЭЦ-5 устранено повреждение оборудования – КГГА

Потребители подключены к электроснабжению, на ТЭЦ-5 устранено повреждение оборудования – КГГА

23:11 27.06.2020
Запорожская АЭС вывела из резерва и подключила к энергосистеме блок №6

Запорожская АЭС вывела из резерва и подключила к энергосистеме блок №6

07:47 01.06.2020
Запорожская АЭС подключила к сети блок №3 после завершения планово-предупредительного ремонта

Запорожская АЭС подключила к сети блок №3 после завершения планово-предупредительного ремонта

22:09 05.05.2020
ГИЯРУ не усматривает в ограничениях энергоблоков АЭС нарушений норм безопасности

ГИЯРУ не усматривает в ограничениях энергоблоков АЭС нарушений норм безопасности

07:45 01.05.2020
Запорожская АЭС вывела блок №4 в планово-предупредительный ремонт

Запорожская АЭС вывела блок №4 в планово-предупредительный ремонт

09:04 30.04.2020
Энергоблок №3 Ровенской АЭС подключен к энергосети – "Энергоатом"

Энергоблок №3 Ровенской АЭС подключен к энергосети – "Энергоатом"

09:36 02.02.2020
Энергоблок №3 Ровенской АЭС подключен к энергосети

Энергоблок №3 Ровенской АЭС подключен к энергосети

20:33 30.10.2019
В Харькове дали тепло в 80% домов

В Харькове дали тепло в 80% домов

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Рада обязала Кабмин за неделю информировать граждан об усилении карантинных мер

Рада не смогла отменить карантин выходного дня

Премьер Украины не исключил более жестких ограничений, если карантин выходного дня не покажет результат

В Киеве за сутки госпитализировано 90 из 1143 заболевших COVID-19 – мэр

Рада во вторник заслушает информацию Кабмина о выполнении мер противодействия COVID-19 и причинах введения карантина выходного дня

ПОСЛЕДНЕЕ

Космонавты установили новую заплатку на месте утечки воздуха на МКС

Юристы Трампа продолжают направлять иски по поводу выборов, значительных успехов пока нет - СМИ

В Молдове выявлено более тысячи новых случаев заражения COVID-19

МТСБУ впервые вошло в рейтинг ТОП-25 инновационных компаний Украины

"Укргазвыдобування" объявило тендер на страхование имущественных рисков при разработке месторождений нефти и газа

В Киеве на дорогах ожидается гололедица

Апелляционная палата ВАКС оставила в силе определение об обоснованности закрытия дела "Роттердам+", ЦПК заявляет, что дело остается открытым

"Житомироблэнерго" объявило тендер на ОСАГО

ОАСК открыл производство по иску гражданина Шария о запрете деятельности "Партии Шария"

ГСЧС получила еще 23 спасательные машины для ликвидации последствий ДТП – Мининфраструктуры

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА