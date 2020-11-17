В Раде планируют разработать законопроекты по выходу из конституционного кризиса

Рабочая группа в парламенте должна разработать три законопроекта по выходу из конституционного кризиса, сообщила и.о. председателя Верховной Рады Украины Елена Кондратюк.

"На базе Антикоррупционного комитета как раз хотим разработать три базовые законопроекты, которые будут касаться как возврата электронного декларирования, уголовной ответственности за недостоверное электронное декларирование и третье - изменения, касающиеся всей системы деятельности Конституционного суда, если они нужны", - сказала она в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV в понедельник вечером.

Она отметила, что "сейчас нет политической воли в парламенте проголосовать любой закон, относящийся к возврату электронного декларирования, так же уголовной ответственности, и так же самой реконструкции или что касается Конституционного суда как институции".

По ее словам, "исходя из того, что такая ситуация, которая есть сейчас в парламенте, мы на самом деле оптимизма не теряем. Мы проговорили с руководством всех фракций и групп и создали рабочую группу, куда вошли представители всех фракций и политических групп, и руководители трех комитетов", добавила Кондратюк.