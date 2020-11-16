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20:09 16.11.2020

Зеленский поздравил ЮНЕСКО с 75-й годовщиной основания

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Зеленский поздравил ЮНЕСКО с 75-й годовщиной основания

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил организацию ЮНЕСКО с 75 годовщиной основания и выразил надежду, что в список Всемирного наследия войдет больше украинских объектов.

"Организация ЮНЕСКО возникла сразу после окончания наиболее сокрушительной войны в истории человечества 75 лет назад. Ее основатели были убеждены, что "в сознании людей нужно укоренять идею защиты мира". Мы, украинцы, хорошо понимаем мудрость этих слов из Устава ЮНЕСКО. Мы имели огромные потери в той войне. И сейчас защищаем нашу свободу. Мы высоко ценим и поддерживаем важную миссию ЮНЕСКО", - заявил Зеленский, сообщает пресс-служба главы государства.

Он подчеркнул, что ЮНЕСКО отыгрывает уникальную роль в защите мирового наследия.

"Украина гордится объектами и местами, которые вошли в перечень Всемирного наследия. И я надеюсь, что дальше их будет еще больше", - отметил президент.

"Сила ЮНЕСКО заключается также в способности находить адекватные ответы на сложные вызовы. Украина приобщена к этому процессу с 1954 года, и мы готовы активно работать совместно с другими странами-участницами для достижения целей. Нет сомнений, мы все нуждаемся в ЮНЕСКО - эффективной и открытой миру организации", - добавил он.

 

Теги: #годовщина #юнеско #зеленский
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