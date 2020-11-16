Посольство Великобритании: РФ должна призвать своих марионеток немедленно открыть КПВВ в Золотом и Счастье

Россия должна призвать своих марионеток немедленно открыть КПВВ в Золотом и Счастье на Донбассе, которые пока что не работают полноценно, заявляет посольство Великобритании в Украине.

"Великобритания разочарована, что новые КПВВ в Золотом и Счастье пока не работают полноценно, несмотря на их открытие со стороны Украины. РФ должна соблюсти свои обязательства и призвать своих марионеток немедленно открыть эти КПВВ в интересах людей по обе стороны линии разграничения", - говорится в сообщении на странице посольства в Twitter в понедельник.

Как сообщалось, 10 ноября на линии разграничения сторон в Донецкой и Луганской областях с украинской стороны линии разграничения сторон начали работу контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ), однако, как сообщила Украинская делегация для участия в ТКГ в соцсети Facebook, российская сторона блокировала работу пунктов пропуска и не пропускает через них людей.