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21:40 15.11.2020

Во втором туре выборов президента Молдовы приняли участие свыше 1,6 млн избирателей – Центризбирком

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Во втором туре выборов президента Молдовы приняли участие свыше 1,6 млн избирателей – Центризбирком

В выборах президента Молдовы в воскресенье приняли участие около 53% избирателей. Об этом сообщила пресс-служба Центральной избирательной комиссии в воскресенье вечером после закрытия избирательных участков в стране. Избирательные участки закрылись в 21:00.

"В выборах президента приняли участие более 1,637 млн. избирателей, что составляет около 53% избирателей, включенных в списки для голосования", - отмечается в сообщении.

ЦИК указал, что на выборах зарегистрирована высокая активность избирателей. В общей сложности проголосовали примерно на 400 тыс. избирателей больше, чем в первом туре голосования.

На пресс-конференции председателя ЦИК, которая состоится позже, будут объявлены и первые данные о результатах голосования с нескольких избирательных участков. Предполагается, что уже после полуночи можно будет говорить о предварительных результатах голосования.

Небывалую активность в воскресенье проявили избиратели на участках за рубежом. К 21.00, согласно данным ЦИК, за рубежом проголосовало уже более 250 тыс. избирателей. Это более, чем на 100 тыс. больше, чем было в первом туре две недели назад недели назад.

Голосование на большинстве участков за рубежом еще продолжается. В первом туре на 139 избирательных участках за рубежом проголосовали, в общей сложности, чуть менее 150 тыс. Это стало рекордным показателем за все время проведения выборов. Четыре года назад за рубежом проголосовало менее 80 тысяч избирателей.

В воскресенье в Молдове состоялся второй тур выборов президента. На пост главы государства баллотировались два кандидата, набравших наибольшее число голосов в первом туре, - кандидат от партии "Действие и солидарность" (PAS), бывший премьер-министр Майя Санду, набравшая в первом туре две недели назад 36,16% голосов, и независимый кандидат Игорь Додон, который 1 ноября набрал 32,61% голосов избирателей.

Теги: #молдова #явка #выборы #голосование
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