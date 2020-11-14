События

08:11 14.11.2020

Число заражений COVID-19 в мире превысило 53 млн, жертв - 1,3 млн - университет Джонса Хопкинса

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Число заражений COVID-19 в мире превысило 53 млн, жертв - 1,3 млн - университет Джонса Хопкинса

Число выявленных заражений COVID-19 в мире с начала пандемии достигло субботы 53 млн 319 тыс. 463 случая, увеличившись за минувшие сутки на 638 тыс. 158, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

По информации университета, на утро субботы во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло до 1 млн 302 тыс. 8 человек против 1 млн 292 тыс. 279 по состоянию на утро пятницы, выздоровели более 34 млн.

В число стран с 5 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 10 млн 736 тыс. 82 случая заражения коронавирусной инфекцией (рост за истекшие стуки - рекордные 190 тыс. 59) и 244 тыс. 304 летальных исхода (рост за сутки - 2 тыс. 238), излечились более 4 млн.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где, по данным Минздрава страны, число инфицированных выросло за истекшие стуки на 44 тыс. 684 человека. Всего зафиксировано 8 млн 773 тыс. 479 случаев заболевания. Число скончавшихся увеличилось на 520 до 129 тыс. 188, поправились более 8,1 млн.

Третья позиция в мире по числу инфицированных у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрировано 5 млн 810 тыс. 652 заболевших, что на 29 тыс. 70 человек больше, чем сутками ранее, умерло 164 тыс. 737 больных (рост - на 456), вылечились более 5,27 млн человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистке по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности от коронавируса на 1 млн населения планеты составил на утро субботы 168. В США на 1 млн жителей скончался 754 человека, в Индии - 93, в Бразилии - 774.

Теги: #статистика #коронавирус #мир
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