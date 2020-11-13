Зеленского призывают отменить введение карантина выходного дня

Президента Украины Владимира Зеленского призывают отменить решение о введении в стране карантина выходного дня.

"Представители бизнеса и эксперты рынка выражают категорический протест инициативе введения "карантина выходного дня" и требуют: не вводить в действие карантин выходного дня, а в случае его введения отменить; отменить в Киеве и других городах, центрах Украины запрет на осуществление предпринимательской деятельности как в целом, так и с ограничением времени", - говорится в электронной петиции на сайте главы государства авторства Екатерины Егоровой от 10 ноября, которая уже набрала более 25 тыс. голосов, необходимых для ее рассмотрения.

В петиции призывают при принятии законодательных и нормативных актов строго придерживаться конституционных гарантий на предпринимательскую деятельность, труд, социальную защиту и гарантий на возмещение за счет государства или органов местного самоуправления материального и морального вреда, причиненного незаконными решениями, действиями или бездействием органов власти.

Также инициаторы петиции требуют проводить консультации с общественностью и представителями бизнеса каждый раз и по всем вопросам формирования и реализации государственной политики в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины №996 от 03 ноября 2010г. В частности, по введению карантина и внедрению противоэпидемических мер, учету органами исполнительной власти в своей работе предложений общественности и бизнеса для решения общественно значимых проблем.

В петиции критикуют утверждения министра здравоохранения Максима Степанова, что внедрение более жестких ограничений в выходные дни "может в той или иной степени сдерживать распространение вирусов", поскольку, по мнению ее авторов, такие ограничения никоим образом не влияют на динамику распространения болезни.

По мнению инициаторов обращения, введение карантина выходного дня будет иметь катастрофические последствия для экономики и социокультурной жизни украинского общества, повлечет полную потерю прибыли, приведет бизнес к нерентабельности и закрытию, со следующими последствиями: массовое увольнение десятков тысяч работников, в том числе среди незащищенных слоев населения, женщин и молодежи без источников финансирования; увеличение расходов бюджета Украины и Государственной службы занятости; невозможность выполнения своих обязательств юридическими и физическими лицами-предпринимателями, в том числе по уплате арендных платежей, расчетов с поставщиками товаров и услуг.

В петиции подчеркивается, что карантин выходного дня будет иметь крайне негативное влияние на рынок коммерческой недвижимости; приведет к значительному росту рисков для банковского сектора из-за невозможности бизнеса и населения обслуживать кредитные обязательства, критическому уменьшению налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, остановке туристических потоков и торможению культурного, спортивного развития населения; обострению социального кризиса, что приведет к масштабному коллапсу.