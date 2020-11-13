Мастер леса Гутянского лесхоза, по чьей халатности вырубили деревьев на 5,7 млн грн, пойдет под суд – ГБР

Обвинительный акт в отношении мастера леса Госпредприятия "Гутянское лесное хозяйство" (Харьковская обл.), подозреваемого в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины), направлен в суд.

"Работник госпредприятия в результате ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей не принял меры по обеспечению надлежащего хранения имущества государственного предприятия, в результате чего посторонние лица осуществили вырубку на территории лесничества более 500 деревьев ценных пород", - сообщается на сайте Государственного бюро расследований.

Ущерб, нанесенный государству, в результате незаконной вырубки оценивается в 5,7 млн грн.