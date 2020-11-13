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11:06 13.11.2020

Полиция проверяет информацию о якобы минировании здания Верховной Рады

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Полиция проверяет информацию о якобы минировании здания Верховной Рады

В полицию Киева поступило анонимное сообщение о якобы минировании здания Верховной Рады, проводится проверка информации, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Печерском райуправлении полиции Киева.

"В 9 утра по линии 102 поступило анонимное сообщение о якобы минировании здания парламента. На месте работает оперативно-следственная группа и взрывотехники, проверка еще не завершена ", - сказали в райуправлении.

В случаях проверки информации о якобы минировании госзданий, полицейские работают по периметру, внутри помещения проводится проверка сотрудниками управления Госохораны.

Теги: #верховная_рада #минирование #полиция
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